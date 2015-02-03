港报社评：泛民硬拖创科局，徒损市民利益--经济日报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
港府昨突调动议程，将创科局拨款议案硬闯立会财委会关，部分泛民议员扬言反击。泛民图藉不合作运动力争普选，惟此举无助争民主，徒令香港经济发展裹足难前，害苦年轻人。
自占领运动在去年9月底急爆后，泛民便在立会发起不合作运动，议会运作因无日无之的拉布几陷瘫痪，除创科局拨款等一拖再拖外，基建工程拨款亦由上个财政年度的900亿元，锐减至今个财政年度仅36亿元。泛民滥拉布既不合理，更不符香港整体利益。
泛民以争“真普选”为名发起议会不合作运动，拉倒工务工程又或创科局拨款等，与政改问题风马牛不相及，更不见得港府以至中央，会因而就2017年特首普选问题向泛民让步，徒令不合作运动变成非理性的政治发泄。
一般市民对立会议员的要求简单不过，就是政治归政治、经济归经济；争取普选是一回事、改善民生经济是另一回事，不应将两者混为一谈，甚至因政治诉求而不惜牺牲香港利益与市民福祉。
香港是行政主导体制，手执公权力的港府，必须深切反省为何行政立法关系会陷回归后最恶劣境地。惟纵然港府有责难辞，亦不代表泛民与港府要“你做初一我做十五”，必须实事求是审议创科局拨款与其他经济民生议案，否则滥拉布除赔上香港未来，更势惹众怒，输掉泛民自己的未来。(A09)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。