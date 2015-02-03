港报社评：泛民硬拖创科局，徒损市民利益--经济日报2月3日

港府昨突调动议程，将创科局拨款议案硬闯立会财委会关，部分泛民议员扬言反击。泛民图藉不合作运动力争普选，惟此举无助争民主，徒令香港经济发展裹足难前，害苦年轻人。

自占领运动在去年9月底急爆后，泛民便在立会发起不合作运动，议会运作因无日无之的拉布几陷瘫痪，除创科局拨款等一拖再拖外，基建工程拨款亦由上个财政年度的900亿元，锐减至今个财政年度仅36亿元。泛民滥拉布既不合理，更不符香港整体利益。

泛民以争“真普选”为名发起议会不合作运动，拉倒工务工程又或创科局拨款等，与政改问题风马牛不相及，更不见得港府以至中央，会因而就2017年特首普选问题向泛民让步，徒令不合作运动变成非理性的政治发泄。

一般市民对立会议员的要求简单不过，就是政治归政治、经济归经济；争取普选是一回事、改善民生经济是另一回事，不应将两者混为一谈，甚至因政治诉求而不惜牺牲香港利益与市民福祉。

香港是行政主导体制，手执公权力的港府，必须深切反省为何行政立法关系会陷回归后最恶劣境地。惟纵然港府有责难辞，亦不代表泛民与港府要“你做初一我做十五”，必须实事求是审议创科局拨款与其他经济民生议案，否则滥拉布除赔上香港未来，更势惹众怒，输掉泛民自己的未来。(A09)

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