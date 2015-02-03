港报社评：港零售业要应对好国策挑战--星岛日报2月3日

香港去年零售总值出现沙士过后首度萎缩。内地打击贪污，导致香港高档消费品市场急挫，不会回复旧观。政府和业界还要因应内地发展自由贸易区和网上购物服务的政策，仔细评估对香港零售业的影响，谋求适应，以保生机。

统计处最新数据显示，香港去年零售业总销货金额，比前年跌了0.2%，这是2013年以来的首次下跌。

根据业界分析，内地持续打击贪污腐败，令来港购买高档消费品自用和送礼的活动剧降，反映在全年销货值跌幅最大的珠宝钟表和电器及摄影器材生意，这因素会持续下去。

虽然去年零售销货总值下跌，但是销货总量则上升了0.6%。日常用品、药物及化妆品、眼镜店等方面的生意增长，得以大幅纾缓高档消费品市场萎缩产生的冲击，这是靠本地全民就业消费意欲旺盛，以及内地非豪客和水货客大量在港扫货。

至于在靠近边境的地区设边境大型购物商场的构思，要充分评估未来内地客来港的消费购物模式，这取决于个人兴趣以及内地政策。

个人兴趣方面，旅游业争取内地开放更多地区居民来港自由行，这些远道而来的旅客未必满足在边境购物。类似边境购物城的主要服务对象，是经常进出香港购买日用品的深圳居民和水货客，他们的活动可能受到政策影响。

其中一项政策是广东省在南沙、前海和横琴开发自由贸易区，日后如果中央容许个人可以在自贸区内免税买货，香港就要面对抢客挑战。

另一项政策是推动网上购物。国家工商总局与网购巨企阿里巴巴就网购假货的公开对阵，反映内地政府对网购健康发展的重视。实际上内地已经有容许个人网购外国货品免税的试点渠道，如果推广，海外原装货免进口税兼送货上门，会有相当大的竞争优势。

零售业雇用大量非技术人员，政府设法释放大量妇女劳动力，当中不少会投身零售及服务业，为了基层饭碗，市民不应抱拒客心态，政府和业界更须精巧灵活地扩展零售市场，确保持续发展。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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