港报社评：公屋重建需新模式，加快进程强化效益--明报2月3日

香港楼宇老化持续增加，不独私楼为然，公屋老化也普遍，不过，当局对重建老旧公屋并不积极。按现在的逐步迁置模式，重建公屋遇到的困难和技术安排，远高于兴建新规划公屋，当局未把重建放在优先之列，可以理解。不过，重建公屋就增加单位、减轻维修负担等，都有明显效益，当局宜应尝试一次过迁置，加快重建进程，争取达至有利公屋增加供应的结果。

目前公共屋邨重建，采用逐步迁置方式，好处是回应大多数居民诉求，清拆重建后他们继续在原区居住，这个方式可以避免争拗。

重建老旧屋邨，若有足够土地，一次过兴建所需单位，迁置居民，然后拆卸旧屋邨，一次过重建，可免却轮番又拆又建费时失事之弊，只是目前老旧屋邨附近，都无大幅土地可供回旋。若要提高效率，只能尝试改变逐步迁置方式，例如在新规划发展的新市镇，兴建大批单位安置老旧屋邨居民，他们之中，或许有人不愿离开已习惯的地区而抗拒，不过，由于是全部居民同时迁置，左邻右里人脉关系得以维持，相熟群体一同熟习新地区，即使有困难，也会较容易适应和解决。

一次过迁置方式遇到的阻力，可能来自政客。因为区议会选举，选区细小得只是几幢公屋大厦，政客只要在其间做工夫，就可以夺得议席，即使是立法会地区直选议席，一个屋邨也是一些政客的主要选票来源。真正为市民服务的从政者，应该以市民的利益为大前提。我们认为当局应构思一次过搬迁的重建模式，增加效率，争取政党政客支持，而从政者应以居民利益为大前提，尽量与当局配合，让居民尽快改善居住环境，当局增加公屋单位供应，有助于纾缓中下阶层的居住困境。(A06)

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