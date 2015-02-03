《香港报摘》--经济日报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
**头版头条**
--香港金管局总裁陈德霖指，楼市交投活跃，而楼价有上升趋势，更表明倘楼市继续升温，金管局会再推出逆周期措施，保护银行体系稳定。
**其他**
--阿里巴巴 主席马云表示，同系蚂蚁金融服务应该要上市，上市地倾向于亚洲，但今年较难成事。香港会否作上市地，他则以“香港欢迎我，当然。”回应。
--香港证监会料至3月底财年将录2.25亿港元赤字，下年度赤字预测扩大至逾4亿港元，主席唐家成直言，五年后储备金或不足两年预算支出，届时或需考虑重新增加交易征费。
--有兴趣与亚视合作的香港电视 主席王维基表示，亚视仅出售10%股权，买方既不能影响运作，又没有决定权，令吸引力大减。
--曾被市场多次质疑的超大现代 停牌逾三年后，昨复牌后股价急挫逾45%，收报0.6港元，停牌期间的三个财年合共亏损逾百亿元人民币。
--领汇 透过中期票据计划发行七年期总值6.5亿港元票据，年利率2.4厘，集资所得将用于应付一般企业资金需求，包括新投资项目以及为现有债务再融资。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。