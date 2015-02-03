《香港报摘》--经济日报2月3日

**头版头条**

--香港金管局总裁陈德霖指，楼市交投活跃，而楼价有上升趋势，更表明倘楼市继续升温，金管局会再推出逆周期措施，保护银行体系稳定。

**其他**

--阿里巴巴 主席马云表示，同系蚂蚁金融服务应该要上市，上市地倾向于亚洲，但今年较难成事。香港会否作上市地，他则以“香港欢迎我，当然。”回应。

--香港证监会料至3月底财年将录2.25亿港元赤字，下年度赤字预测扩大至逾4亿港元，主席唐家成直言，五年后储备金或不足两年预算支出，届时或需考虑重新增加交易征费。

--有兴趣与亚视合作的香港电视 主席王维基表示，亚视仅出售10%股权，买方既不能影响运作，又没有决定权，令吸引力大减。

--曾被市场多次质疑的超大现代 停牌逾三年后，昨复牌后股价急挫逾45%，收报0.6港元，停牌期间的三个财年合共亏损逾百亿元人民币。

--领汇 透过中期票据计划发行七年期总值6.5亿港元票据，年利率2.4厘，集资所得将用于应付一般企业资金需求，包括新投资项目以及为现有债务再融资。（完）

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