《香港报摘》--其他报摘重要消息2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
** 明报**
--香港零售管理协会主席麦瑞琼预计，今年香港零售业或有4-5%的增长，但这已属于非常乐观的情况。
--汉能薄膜发电 主席李河君表示，今年内将推出3-5款太阳能全动力汽车。但有学者认为以目前的技术，或难以支持太阳能全动力车型的使用。
**星岛日报**
--福建雨伞制造销售商集成伞业（新上市编号1027）今天起招股，拟发行约1.5亿股股份，招股价介于1.03-1.53港元，集资1.5-2.3亿港元，下周五挂牌，保荐人为中国平安资本。
**东方日报**
--美国证券界消息指，刚完成收购摩托罗拉移动及IBM旗下x86伺服器业务的联想 ，将以每股19美元的作价，竞购全球三大移动晶片企业Marvell 的股权。
--中国铝业 预计去年亏损约163亿元人民币，为资源股的盈利前景敲响警号。随着油价急跌，铝及铜等其他商品价格亦难逃弱势，有大行预期中铝今年会持续亏损。
**苹果日报**
--按揭市场竞争竞烈，在现楼按揭注册量连续41个月不足1万宗的情况下，中银香港 称霸1月份现楼、楼花按揭市场，其于两个市场的占有率均逾20%。(完)
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。