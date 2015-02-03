《香港报摘》--其他报摘重要消息2月3日

** 明报**

--香港零售管理协会主席麦瑞琼预计，今年香港零售业或有4-5%的增长，但这已属于非常乐观的情况。

--汉能薄膜发电 主席李河君表示，今年内将推出3-5款太阳能全动力汽车。但有学者认为以目前的技术，或难以支持太阳能全动力车型的使用。

**星岛日报**

--福建雨伞制造销售商集成伞业（新上市编号1027）今天起招股，拟发行约1.5亿股股份，招股价介于1.03-1.53港元，集资1.5-2.3亿港元，下周五挂牌，保荐人为中国平安资本。

**东方日报**

--美国证券界消息指，刚完成收购摩托罗拉移动及IBM旗下x86伺服器业务的联想 ，将以每股19美元的作价，竞购全球三大移动晶片企业Marvell 的股权。

--中国铝业 预计去年亏损约163亿元人民币，为资源股的盈利前景敲响警号。随着油价急跌，铝及铜等其他商品价格亦难逃弱势，有大行预期中铝今年会持续亏损。

**苹果日报**

--按揭市场竞争竞烈，在现楼按揭注册量连续41个月不足1万宗的情况下，中银香港 称霸1月份现楼、楼花按揭市场，其于两个市场的占有率均逾20%。(完)

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