《香港报摘》--信报2月3日

**头版头条**

--光大证券 全资附属公司光大证券金融，拟以初步作价40.95亿港元收购新鸿基公司 旗下的新鸿基金融七成股权，并计划三年内分拆上市，但现阶段将继续独立营运。

**其他**

--滙丰 宣布已获监管机构和上海金交所许可，成为首批参与上海金交所黄金询价期权交易的银行，并于昨天完成首笔交易。

--运动服销售商中国动向 再投资金融产品，拟将通过银行向南京顺佳影视投资公司放贷6亿元人民币。

--台资券商凯基证券于上月30日获新加坡金融管理局批准，收购新加坡证券公司AmFraser Securities的100%股权，交易总金额约2.18亿港元。（完）

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