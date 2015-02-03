《香港报摘》--信报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
**头版头条**
--光大证券 全资附属公司光大证券金融，拟以初步作价40.95亿港元收购新鸿基公司 旗下的新鸿基金融七成股权，并计划三年内分拆上市，但现阶段将继续独立营运。
**其他**
--滙丰 宣布已获监管机构和上海金交所许可，成为首批参与上海金交所黄金询价期权交易的银行，并于昨天完成首笔交易。
--运动服销售商中国动向 再投资金融产品，拟将通过银行向南京顺佳影视投资公司放贷6亿元人民币。
--台资券商凯基证券于上月30日获新加坡金融管理局批准，收购新加坡证券公司AmFraser Securities的100%股权，交易总金额约2.18亿港元。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。