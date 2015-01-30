美国股市：标普500公司第一季获利料与上年同期持平，营收下滑2.0%

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
获利前景转弱对于美国股市而言并非好兆头；美股今年开局不利，因能源股大跌，且投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将上调利率。标准普尔500指数今年至今下跌2.3%。
“企业获利令人失望、美联储可能在下半年收紧政策、美元汇率偏高、海外需求不振等等，看来就像是可能冲击美股的一场风暴，”纽约Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。
企业本身看坏财测者要比看好者多得多。虽然许多企业并未公布第一季的展望，但汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股企业中，至今有26家公司对第一季提出获利预警，而只有一家调高财测。
没有一个产业本季展望比能源业还惨的。
汤森路透数据显示，标准普尔能源类股 企业本季获利料将大减56.8%；1月1日时的预估为下滑32.2%。美国原油期货 从2014年6月中旬的高点每桶107.73美元，跌至周三的结算价44.45美元，跌幅将近59%。
原材料行业第一季获利成长预估降幅排名第二，根据汤森路透数据，1月1日时该行业预估获利成长幅度达17.0%，如今则已降至仅4.3%。原材料行业中包含多家受到美元升值冲击的美国跨国企业。
可以确定的是，近几周来第四季的获利成长估值实际上是呈上扬的。目前有32%的标准普尔500指数成分股企业公布财报，而就此观之第四季获利料为成长4.7%。
与之相较，1月1日时的估值为成长4.2%；不过获利增幅估值上扬有很大程度是因为苹果 财报非常强劲。若把苹果排除在外，标准普尔500指数成分股企业的获利增幅预估仅2.6%。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 张涛/许娜)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。