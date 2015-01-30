美国股市：标普500公司第一季获利料与上年同期持平，营收下滑2.0%

获利前景转弱对于美国股市而言并非好兆头；美股今年开局不利，因能源股大跌，且投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将上调利率。标准普尔500指数今年至今下跌2.3%。

“企业获利令人失望、美联储可能在下半年收紧政策、美元汇率偏高、海外需求不振等等，看来就像是可能冲击美股的一场风暴，”纽约Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。

企业本身看坏财测者要比看好者多得多。虽然许多企业并未公布第一季的展望，但汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股企业中，至今有26家公司对第一季提出获利预警，而只有一家调高财测。

没有一个产业本季展望比能源业还惨的。

汤森路透数据显示，标准普尔能源类股 企业本季获利料将大减56.8%；1月1日时的预估为下滑32.2%。美国原油期货 从2014年6月中旬的高点每桶107.73美元，跌至周三的结算价44.45美元，跌幅将近59%。

原材料行业第一季获利成长预估降幅排名第二，根据汤森路透数据，1月1日时该行业预估获利成长幅度达17.0%，如今则已降至仅4.3%。原材料行业中包含多家受到美元升值冲击的美国跨国企业。

可以确定的是，近几周来第四季的获利成长估值实际上是呈上扬的。目前有32%的标准普尔500指数成分股企业公布财报，而就此观之第四季获利料为成长4.7%。