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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 10:58 BJT

表格：新加坡第四季失业率初值为1.9%，创2013年第四季以来最低

路透新加坡1月30日 - 新加坡人力部周五公布，2014年第四季失业率
初值为1.9%，为2013年第四季以来最低，当时失业率为1.8%。
    
    2014年全年失业率为2.0%。
    
    第四季总就业人口增加3.96万人，增幅高于前一季度的3.34万人。
    
    2014年全年，总就业人口估计增加12.9万人，低于2013年的13.62万
人，与2012年的12.90万人基本持平。
    
    失业率数据如下(%，经季节调整)：
    
     2014年   2014年   2014年   2014年   2013年
    --------  ------  -------- -------  -------
     第四季   第三季   第二季   第一季   第四季
       1.9     2.0      2.0      2.0      1.8  (完)    
    
      

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
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