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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 15:08 BJT

表格：德国12月实质零售销售较前月增长0.2%，较上年同期增长4.0%

路透柏林1月30日 - 德国联邦统计局周五公布，12月实质零售销售较
前月增长0.2%，较上年同期增长4.0%，路透预估分别为增长0.3%和3.5%。
    
    德国2014年实质零售销售连续第五年增长，较上年增长1.4%。
    
    以下为数据细节(%):

     零售销售          14年12月    14年11月     13年12月
    月变动率(实质)       +0.2        +0.9        -2.1
    月变动率(名义)       +0.1        +0.5        -2.0
    年变动率(实质)       +4.0        -1.0        +0.3
    年变动率(名义)       +3.5        -1.4        +1.1
    
    注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完)
    
  
 (编译 高琦 审校 艾茂林)
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