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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 11:31 BJT

路透调查：日本基金经理人偏爱债券，尽管收益率下降

股票仓位配比为41.4%，略微低于12月的42.9%，因为一些基金对欧洲股票持谨慎看法。

“虽然欧元走弱带来正面影响，但该地区以及俄罗斯经济景气的恶化料将令欧洲股票受到冲击。”一家欧洲资产管理公司的投资经理说道。

在股票投资组合中，欧元区股票配比从12月的13.2%降至8.8%。

与此同时，许多发达国家公债收益率的下滑，则鼓励一些基金经理寻找新的收入来源，将另类资产的配比从12月的零水准提高到2.9%。私募股权和对冲基金都属于另类资产。

在欧洲央行上周宣布量化宽松举措后，欧洲国家的公债收益率纷纷跌至纪录低点，10年期德债收益率 在本周一触及0.299%。

10年期日本公债收益率 也在本月稍早创下纪录低点0.195%。（完）

(编译 戴素萍/高琦 审校 张涛/艾茂林)
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