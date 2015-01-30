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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:13 BJT

表格：瑞士1月KOF领先成长指标为97，路透调查预估为97.5

路透苏黎士1月30日 - 瑞士智库KOF周五公布：
    
    * 瑞士1月KOF领先成长指标为97，路透调查预估为97.5
    * 12月KOF领先成长指标修正为98.8，初值为98.7
    
    该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。
        
    主要数据：(括号内数据为前值)
    
    2015年1月      2014年12月    2014年12月    
         97.0            98.8         104.2
                        (98.7) (完)
  
 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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