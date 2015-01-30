银行观点：人民币兑美元暂难见进一步大贬空间，结汇时机临近--招商银行

路透北京1月30日 - 人民币兑美元 自去年四季度以来的贬值压力在今年初进一步上升。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，央行通过中间价传达出的政策信号，是在目前阶段判断人民币走势的“最高纲领”。在现有内外环境显着变化之前，维持人民币年内双向区间波动的判断，波动区间为6.05-6.35元，进一步大幅贬值的空间暂难见到。

他强调，人民币应不应该贬值和会不会贬值是两回事，至少从目前的内外环境来看，人民币虽有贬值压力，但贬值环境尚不成熟，货币当局也尚未做好人民币大幅贬值的准备。在当前时点，企业客户趁美元走强逢高结汇的时机正在临近，6.25以上可能都是不错的价格。

以下为招商银行《逼近“跌停”不改双向波动，结汇时机临近》报告全文：

近几个交易日人民币大幅贬值，连续逼近日内交易区间的下限，几近“跌停”，引发市场一定的恐慌情绪。但我们并不认为中国的汇率政策已经转向，维持年内区间双向波动的判断，且趁美元走强逢高结汇是个相对不错的选择。

人民币自去年四季度以来确实面临贬值压力，今年以来贬值压力进一步上升，这些压力来自于：

宏观经济不断下行，使得市场对人民币前景产生疑问，而呼吁人民币贬值以刺激中国经济的观点使得市场情绪进一步谨慎。

美元在国际市场上大幅走强，非美货币大幅贬值，欧元本轮贬值幅度已达20%，人民币事实上通过软盯住美元，造成实际有效汇率的不断升值，脱钩压力逐渐上升。

近期海外宏观政策的压力，包括欧洲央行推出QE，瑞士、加拿大、新加坡等央行的意外行动，造成外围宽松局面不断加剧，营造了人民币贬值的想象空间。

但我们一直强调的一个观点就是，人民币应不应该贬值和会不会贬值是两回事，前者属于理论层面，后者属于实操层面。至少从目前的内外环境来看，人民币虽有贬值压力，但贬值环境尚不成熟，货币当局也尚未做好人民币大幅贬值的准备。

首先，中间价已经清晰透露出央行的意图，那就是不会允许人民币大幅贬值。特别是在本周一逼近跌停后，周二中间价旋即有所上调，维稳汇率之意凸显。

通过调控中间价，央行向市场清晰传达了政策信号，并锁定汇率波动区间，这恰是“有管理的浮动汇率制”的精准体现，这句简单的政策话语虽然平淡，但在目前阶段是我们判断人民币走势的“最高纲领”。如果市场不买账真的触及跌停，那么央行可以“发大招”，进场干预来保证市场流动性，并发出更为强烈的信号。

其次，中国目前依然维持高额的贸易顺差。去年11月顺差为历史之最，12月为历史第三高，在如此规模的顺差之下，很难想象央行会主动贬值来刺激出口。同时，近年中国出口遭遇的成本上升，主因劳动力、原材料、土地等一系列生产要素价格的上涨，有限度的贬值货币完全无法对冲，反而可能引发一系列的贸易摩擦和政治压力。

再次，我们判断美元近期涨势可能告一段落。随着欧洲QE和希腊左翼政党上台，欧洲的利空因素有阶段性出尽的可能，同时美国通胀不断下滑，美联储加息时点有可能延后，这在本周联储会议声明的措辞上有所体现，因此，当美元出现回调时，人民币的贬值压力将会显着减轻。

在现有内外环境显着变化之前，我们维持人民币年内双向区间波动的判断，波动区间为6.05-6.35，进一步大幅贬值的空间暂难见到。

同时，我们亦不认为当前阶段是放宽人民币波动区间的好时机，因当前放宽波幅会令市场产生央行有意放任人民币贬值的误解，较好的时机应是即期汇率与中间价较为接近的时期，比如在2014年3月中旬放宽波幅前，即期汇率基本围绕中间价波动。

而对于市场担忧的资本外流问题，我们认为并不严重，至少从数据上无法证明人民币贬值正在引发大规模的资本外流。

过往估计热钱流入流出的残差法目前已经不适用，因企业结汇意愿已经大幅下降，且央行减少了常态化干预，企业出口收入的美元滞留在银行体系内，去年美元存款从4832亿美元快速增长至最高6241亿美元可以佐证。

而外汇储备的下降亦不能用来解释资本外流，外储中非美货币贬值带来的估值变化，央行卖出美元操作，都会带来外储规模的减少。

自去年9月起，银行体系的外币存款规模快速下降，4个月时间减少了500亿美元，但这同样不能成为资本外流的证据。由于之前外币存款的快速增长，导致外币资金过于充裕，但缺乏运用渠道，银行纷纷降低了对外币存款的考核力度，导致银行吸收外币资金意愿下降，甚至主动缩减外币负债。同时，去年下半年在岸与离岸汇差拉大，价差机会带来的内购外结操作显着上升，境内购汇也可能导致外币存款减少。

如果前述我们对于政策和汇率判断正确的话，那么在当前时点，企业客户趁美元走强逢高结汇的时机正在临近，6.25以上可能都是不错的价格。当然，政策与市场并不会以人的意志为转移，当政策出现较大变化时，我们也需要及时跟进并对观点予以修正。(完)