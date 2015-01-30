企业并购：融创中国已同意向佳兆业股东郭氏兄弟收购公司49.3%股权--财新网

财新网引述一位接近融创高层的人士透露融创拟收购陷于违约危机的佳兆业的消息，并引述一位了解交易的人士表示，佳兆业的基本面不错，现在引爆的境内外债务危机是特殊情况，新的股东组合形成后，会提振各方信心。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)