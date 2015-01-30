企业并购：融创中国已同意向佳兆业股东郭氏兄弟收购公司49.3%股权--财新网

表格：截至5月7日当周USDA美国作物生长报告摘要
路透华盛顿5月8日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/07/17 04/30/17 05/07/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 10 9 11 -- - 良 43 45 51 -- - 普通 32 33 31 -- - 差 11 10 6 -- - 很差 4 3 1 -- 玉米种植率 47 34 61 52 棉花种植率 21 14
路透香港1月30日 - 据内地财新网周五报导，融创中国 将接手佳兆业 创办人兼主要股东郭英成、郭英智所持有的公司49.3%股权，双方并已于近日签署相关协议，待走完流程正式发布。
融创中国今早开市前暂停股份买卖，以待公司刊发载有内幕消息的公告。
财新网引述一位接近融创高层的人士透露融创拟收购陷于违约危机的佳兆业的消息，并引述一位了解交易的人士表示，佳兆业的基本面不错，现在引爆的境内外债务危机是特殊情况，新的股东组合形成后，会提振各方信心。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿5月8日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/07/17 04/30/17 05/07/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 10 9 11 -- - 良 43 45 51 -- - 普通 32 33 31 -- - 差 11 10 6 -- - 很差 4 3 1 -- 玉米种植率 47 34 61 52 棉花种植率 21 14
路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。