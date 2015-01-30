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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 11:05 BJT

企业并购：融创中国已同意向佳兆业股东郭氏兄弟收购公司49.3%股权--财新网

路透香港1月30日 - 据内地财新网周五报导，融创中国 将接手佳兆业 创办人兼主要股东郭英成、郭英智所持有的公司49.3%股权，双方并已于近日签署相关协议，待走完流程正式发布。

融创中国今早开市前暂停股份买卖，以待公司刊发载有内幕消息的公告。

财新网引述一位接近融创高层的人士透露融创拟收购陷于违约危机的佳兆业的消息，并引述一位了解交易的人士表示，佳兆业的基本面不错，现在引爆的境内外债务危机是特殊情况，新的股东组合形成后，会提振各方信心。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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