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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 18:09 BJT

表格：欧元区12月失业率降至11.4%，预估为11.5%

路透布鲁塞尔1月30日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区12月失业率为
11.4%，路透调查访问的分析师预估为11.5%。
    
    以下为数据详情 
    
      失业率(%)  13年12月  14年9月  14年10月  14年11月  14年12月
      欧元区18国    11.8    11.5      11.5      11.5     11.4
      欧元区19国    11.8    11.5      11.5      11.4     11.3   
      欧盟28国      10.6    10.0      10.0      10.0      9.9(完
)
  
 (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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