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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月30日

路透伦敦1月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           248,125              +675
    锡            11,810               -50
    铅           215,000               -50
    锌           630,750            -2,425
    铝         4,048,900            -9,400
    镍           426,240              +678
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         79,340              -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据        库存分布              品种     库存数据       库存分布
 铜      MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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