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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 17:24 BJT

香港数据：12月M-3货币供应按年增加9%--金管局

路透香港1月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布12月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9%。

具体变幅如下（单位为%）:

12/2014 11/2014 12/2013

港元 M-3（按年） +9.0 +8.6 +5.7

港元 M-2（按年） +9.0 +8.7 +5.7

港元 M-1（按年） +11.6 +9.1 +8.6

港元 M-1（按年）* +11.7 +9.2 +9.3

有形贸易贷款额（按年计） +4.5 +9.9 +15.4

其他本地贷款额（按年计） +13.9 +14.0 +10.6

港元 M-3（按月） +0.5 -0.7 +0.2

港元 M-2（按月） +0.5 -0.8 +0.2

港元 M-1（按月） +1.9 -5.3 -0.5

港元 M-1（按月）* +1.5 -4.4 -1.1

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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