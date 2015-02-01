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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--2月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值         前值 
   
    2月2日(一)
    0000  韩国汇丰/Markit制造业PMI                       1月           --          49.9
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  1月           --          52.1 
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  1月           --          54.0  
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                    1月           --          48.4
    0850  法国Markit制造业PMI                            1月           --          49.5
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                        1月          51.0         51.0
    0900  欧元区Markit制造业PMI                      1月终值          51.0         51.0
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                       1月           --          52.5    
    1330  美国实质个人支出(较前月)                      12月           --         +0.7%
                  个人所得(较前月)                                   +0.3%        +0.4%
              核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%         持平
                             (较上年同期)                              --         +1.4%
                      PCE物价指数(较前月)                              --         -0.2%
                                 (较上年同期)                          --         +1.2%  
    1430  加拿大RBC制造业PMI(经季节调整)                 1月           --          53.9
    1445  美国Markit制造业PMI                        1月终值           --          53.7 
    1500  美国建筑支出(较前月)                          12月         +0.7%        -0.3%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 1月          55.5         55.5
                                       就业指数                        --          56.8
                                       新订单指数                      --          57.3
                                       投入物价指数                   40.0         38.5    
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                            1月           --       3,635.9
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                 1月         +0.4%         持平
                              (较上年同期)                           +0.9%        +0.8%
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值        预估值
    
    1月30日(五)
    0005 英国Gfk消费者信心指数                          1月             正1          负2  
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         　    第四季        　+0.1%         --       
                                (较上年同期)                           +1.1%         --       
    0030 澳洲民间部门信贷                          　    12月          +0.5%         --       
             房屋信贷                                                  +0.6%         --       
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    　　12月  　      +7.5%         --      
             房屋开工(较上年同期)                             　　    -14.7%      -14.8%     
    0700 德国实质零售销售(较前月)                   　   12月          +0.2%     　+0.3%
                      (较上年同期)                              　     +4.0%     　+3.5%
    0745 法国消费者支出(较前月)                   　     12月          +1.5%     　+0.2%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              　 12月          -0.9%         --
    0800 瑞士KOF领先指标                              　  1月             97      　97.5 
    0900 意大利失业率                                 　 12月          12.9%       13.5% 
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                      　  12月       增加5.78      增加12
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                  　          增加16.12    　增加20
             抵押贷款批准件数(千件)                    　             60.275      59.000
             M4货供额(较前月)                               　         +0.1%        -- 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   　  1月初值          -0.6%       -0.5%
    1000 欧元区失业率                               　   12月          11.4%       11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          　   12月          -0.7%        -- 
                               (较上年同期)                            -1.8%      　-- 
    1330  加拿大国内生产总值(GDP(较前月)                 11月          -0.2%        持平
    1330  美国实质GDP环比年率                      第四季初值          +2.6%       +3.0% 
          GDP最终销售                                                  +1.8%       +3.3% 
          GDP消费支出                                                  +4.3%        -- 
          GDP隐性平减指数                                              -0.1%       +1.0%
          核心PCE物价指数                                              +1.1%       +1.2% 
          个人消费支出(PCE)物价指数                                    -0.5%       +0.8% 
    1330  美国企业雇佣成本                             第四季          +0.6%       +0.6%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   1月           59.4        57.5 
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数           1月终值           98.1        98.2 
                                   现况指数                            109.3        108.0 
                                   预期指数                               91        91.5        
                              
    2月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                         1月初值          -0.4%       -4.5%       
             进口(较上年同期)                                          -11.0%      -5.0%       
             贸易收支(亿美元)                                         顺差55         --      
    2230 澳洲AIG制造业指数                              12月            49.0         --         
 
    2300 韩国经常帐(亿美元)                             12月          盈余76.6       --  
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                               1月           +0.1%        持平     
    (完)
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