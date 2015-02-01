主要国家经济指标预测--2月2日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 1月 -- 49.9 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 54.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 48.4 0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 49.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 51.0 51.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 51.0 51.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 52.5 1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.7% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) -- +1.4% PCE物价指数(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +1.2% 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 1月 -- 53.9 1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 53.7 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.7% -0.3% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 1月 55.5 55.5 就业指数 -- 56.8 新订单指数 -- 57.3 投入物价指数 40.0 38.5 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,635.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月 +0.4% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月30日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 正1 负2 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.1% -- (较上年同期) +1.1% -- 0030 澳洲民间部门信贷 12月 +0.5% -- 房屋信贷 +0.6% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 +7.5% -- 房屋开工(较上年同期) -14.7% -14.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +4.0% +3.5% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 +1.5% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.9% -- 0800 瑞士KOF领先指标 1月 97 97.5 0900 意大利失业率 12月 12.9% 13.5% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加5.78 增加12 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加16.12 增加20 抵押贷款批准件数(千件) 60.275 59.000 M4货供额(较前月) +0.1% -- 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 -0.6% -0.5% 1000 欧元区失业率 12月 11.4% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.7% -- (较上年同期) -1.8% -- 1330 加拿大国内生产总值(GDP(较前月) 11月 -0.2% 持平 1330 美国实质GDP环比年率 第四季初值 +2.6% +3.0% GDP最终销售 +1.8% +3.3% GDP消费支出 +4.3% -- GDP隐性平减指数 -0.1% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% +0.8% 1330 美国企业雇佣成本 第四季 +0.6% +0.6% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 59.4 57.5 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.1 98.2 现况指数 109.3 108.0 预期指数 91 91.5 2月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -0.4% -4.5% 进口(较上年同期) -11.0% -5.0% 贸易收支(亿美元) 顺差55 -- 2230 澳洲AIG制造业指数 12月 49.0 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 盈余76.6 -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 +0.1% 持平 (完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有