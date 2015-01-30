更新版 1-企业并购：佳兆业可能获＂白武士＂融创中国拯救，债券反弹--财新网

(新增评论、佳兆业债券表现及背景)

路透香港1月30日 - 此前未能成功收购绿城中国 的融创中国 有意再出手收购同业。据内地财新网周五报导，融创中国将接手佳兆业 创办人兼主要股东郭英成、郭英智所持有的公司49.3%股权，双方并已于近日签署相关协议。

融创中国今早开市前暂停股份买卖，以待公司刊发载有内幕消息的公告。

财新网引述一位接近融创高层的人士透露融创拟收购陷于违约危机的佳兆业的消息，并引述一位了解交易的人士表示，佳兆业的基本面不错，现在引爆的境内外债务危机是特殊情况，新的股东组合形成后，会提振各方信心。但报导未有披露收购可能的作价。

郭氏兄弟现时持有约25.3亿股佳兆业股份，按公司停牌前最后报价1.59港元计，价值约40亿港元。

分析师指出，融创可能收购佳兆业，对后者股东是正面消息，但认为此等并购不会成为其他财政困难内房企业的样板，因佳兆业的资产质素相对仍较佳。

融创中国在港发言人拒绝评论有关报导，而路透致电佳兆业办公室则未能接通。

佳兆业去年12月初先后传出其于深圳的多个发展项目遭当局锁定或限制，而自郭英成家族减持股权予主要股东生命人寿后，郭英成其后辞任公司主席，副主席兼执行董事谭礼宁及首席财务官(CFO)张鸿光亦于12月底请辞。

郭英成的离去并触发公司第一宗违约事件--由汇丰借出的4亿港元定期贷款融资须提前还款。这并引发涟漪效应，佳兆业本月初未能如期偿还一笔于2020年到期美元债券约2,600万美元的应付利息，并将延期至2月9日偿付，倘公司届时仍未能支付利息，其将成为首家离岸债违约的内房公司。至于4亿港元定期贷款则获得汇丰银行免于追究的处理。

佳兆业日前并宣布，已决定委聘华利安（中国）有限公司为其财务顾问，就公司的资本架构（包括境内外债务及其他责任）提供战略建议。至于公司去年4月与生命人寿联手以54亿元人民币投得深圳土地的关连交易股东通函亦一拖再拖，最新延至今年4月底前发出。

自从上个月起负面消息缠身后，佳兆业债券的价值一度缩水三分之二。不过在最近几个交易日中，债券价格有所回升，因为媒体报导指该公司的资产可能找到买家。

佳兆业发行的2020年到期债券 价格为票面价值的75%/80%，较早盘64%/67%上涨。

＂沽售的是预期削债的投资者，而预期可全数获偿债的则买进。＂一名交易员解释佳兆业债券较为波动时指出。

被传拟当＂白武士＂的融创中国，去年中曾以近63亿港元入股绿城中国24.3%股权，但交易迟迟未获香港证监会豁免融创须对绿城提出全面收购，加上卖方绿城创办人宋卫平向媒体指觉得售股予融创是错的，最后交易在去年12月终止，随后宋卫平等向中交集团出售该批股份。