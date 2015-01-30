《全球汇市一周综述》美元一枝独秀，势将续奏强势主旋律

整理 李爽

路透北京1月30日 - 美国东北部的暴风雪阻碍了交通出行，但并未冷冻美元涨势，希腊政经局势及美联储会议无疑是美元上行的主要幕后推手；而希腊大选和新政府上台后的种种举动紧拖欧元后腿，欧元虽偶有反抗，但难敌伺机而动的“空军”打压。

澳元和新西兰元因受制于两国央行降息预期，双双呈现颓势；新加坡金管局亦临时放宽政策，令市场大为意外；加上瑞士央行干预汇市的臆测不断升温，均令美元受宠，走势显得一枝独秀。此外丹麦央行两周内三次降息，利率再创纪录新低。

展望下周，各国央行和经济数据面都颇有看点。澳洲央行和英国央行下周都将召开政策会议，此外还有多位央行官员发表讲话。而欧洲、美国和亚洲等多国都有PMI数据公布，届时或可从中一窥各国经济形势。

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**美元受宠**

本周多国央行召开政策会议，其中尤为引人关注的当属美联储。美联储政策会议重申在决定何时升息上会保持“耐心”，并称美国经济仍在继续扩张的正轨上，但也承认通胀在其较长期目标水准之下进一步下降。会议声明公布后，美元小涨。

市场预期美联储将维持迈向升息正轨，支撑美元兑欧洲和亚洲货币的升势。分析师现预计美国将在今年年中升息，而期货市场走势显示将在今年后几个月升息。

“我认为美元仍是一枝独秀，但希腊局势不容忽视，在希腊问题解决前，将给美元创造更好的条件。最终我认为希腊会留在欧元区。”LPL Financial投资策略师和分析师John Canally表示。 希腊大选尘埃落定，但由于新上台的左翼激进联盟党反对纾困举措，打压欧元兑美元一度创下11年低点。之后该党领导人齐普拉斯对国际债权人发起公开挑战，宣布中止依据纾困协议制定的各项民营化计划。希腊方面与国际债权人将展开协商，其中隐含的政经风险如今仍在市场弥漫。欧元也因此承压。

**瑞郎颓势依旧** 瑞士央行两周前意外弃守瑞郎兑欧元汇率上限，在金融市场掀起惊涛骇浪。央行副总裁丹亭表示，已经做好了干预汇市准备，以放松货币政策。此后有关其干预市场的臆测再起，打压瑞郎全线下挫。欧元兑瑞郎一度高见1.0464，最新报1.0452.美元兑瑞郎也因此上扬逾2%至0.9252.

一位交易员揣测，瑞士央行也干预了瑞郎/美元，这一战术调整可以使其以较小的整体成本打压瑞郎的普遍强势。

“瑞士央行是否真的进行了干预不得而知，但有趣的是，所有人目前都预计他们将对瑞郎兑一篮子货币进行干预，而不仅仅是欧元。”一国际银行驻伦敦高级交易员表示。

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，他认为瑞士正在向“有管理的浮动”汇率机制转变，即他们在一框架下进行例行干预，对美元、欧元等一篮子货币兑瑞郎的汇率进行干预。他预计年底前瑞郎兑美元将跌至1.02瑞郎，兑欧元跌至1.07。

**澳新货币承压 **

新西兰央行维持利率不变，但立场却更趋温和，并称下一举动有可能是升息也有可能是降息，打击新西兰元跌至四年新低0.7235。新西兰央行开启可能降息的大门，令市场大为惊讶，也令澳洲央行降息的预期升温，从而压制澳元挫至逾五年低位0.7720，周四跌幅更是接近2%。本月料将收低4.7%，创下9月以来最大月度降幅。

“对澳洲央行下周会议预期的压力持续累积，如果央行的措辞并未朝着宽松倾向调整，(澳元)或有可能急速反弹，”Bank of New Zealand汇市策略师Raiko Shareef表示。

公债期货目前暗示，澳洲央行在2月3日(周二)的政策会议上调降目前2.5%利率水平的机率接近70%，而本周稍早还不到10%。