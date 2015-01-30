《全球汇市一周综述》美元一枝独秀，势将续奏强势主旋律

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
整理 李爽
路透北京1月30日 - 美国东北部的暴风雪阻碍了交通出行，但并未冷冻美元涨势，希腊政经局势及美联储会议无疑是美元上行的主要幕后推手；而希腊大选和新政府上台后的种种举动紧拖欧元后腿，欧元虽偶有反抗，但难敌伺机而动的“空军”打压。
澳元和新西兰元因受制于两国央行降息预期，双双呈现颓势；新加坡金管局亦临时放宽政策，令市场大为意外；加上瑞士央行干预汇市的臆测不断升温，均令美元受宠，走势显得一枝独秀。此外丹麦央行两周内三次降息，利率再创纪录新低。
展望下周，各国央行和经济数据面都颇有看点。澳洲央行和英国央行下周都将召开政策会议，此外还有多位央行官员发表讲话。而欧洲、美国和亚洲等多国都有PMI数据公布，届时或可从中一窥各国经济形势。
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**美元受宠**
本周多国央行召开政策会议，其中尤为引人关注的当属美联储。美联储政策会议重申在决定何时升息上会保持“耐心”，并称美国经济仍在继续扩张的正轨上，但也承认通胀在其较长期目标水准之下进一步下降。会议声明公布后，美元小涨。
市场预期美联储将维持迈向升息正轨，支撑美元兑欧洲和亚洲货币的升势。分析师现预计美国将在今年年中升息，而期货市场走势显示将在今年后几个月升息。
“我认为美元仍是一枝独秀，但希腊局势不容忽视，在希腊问题解决前，将给美元创造更好的条件。最终我认为希腊会留在欧元区。”LPL Financial投资策略师和分析师John Canally表示。 希腊大选尘埃落定，但由于新上台的左翼激进联盟党反对纾困举措，打压欧元兑美元一度创下11年低点。之后该党领导人齐普拉斯对国际债权人发起公开挑战，宣布中止依据纾困协议制定的各项民营化计划。希腊方面与国际债权人将展开协商，其中隐含的政经风险如今仍在市场弥漫。欧元也因此承压。
**瑞郎颓势依旧** 瑞士央行两周前意外弃守瑞郎兑欧元汇率上限，在金融市场掀起惊涛骇浪。央行副总裁丹亭表示，已经做好了干预汇市准备，以放松货币政策。此后有关其干预市场的臆测再起，打压瑞郎全线下挫。欧元兑瑞郎一度高见1.0464，最新报1.0452.美元兑瑞郎也因此上扬逾2%至0.9252.
一位交易员揣测，瑞士央行也干预了瑞郎/美元，这一战术调整可以使其以较小的整体成本打压瑞郎的普遍强势。
“瑞士央行是否真的进行了干预不得而知，但有趣的是，所有人目前都预计他们将对瑞郎兑一篮子货币进行干预，而不仅仅是欧元。”一国际银行驻伦敦高级交易员表示。
摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，他认为瑞士正在向“有管理的浮动”汇率机制转变，即他们在一框架下进行例行干预，对美元、欧元等一篮子货币兑瑞郎的汇率进行干预。他预计年底前瑞郎兑美元将跌至1.02瑞郎，兑欧元跌至1.07。
**澳新货币承压 **
新西兰央行维持利率不变，但立场却更趋温和，并称下一举动有可能是升息也有可能是降息，打击新西兰元跌至四年新低0.7235。新西兰央行开启可能降息的大门，令市场大为惊讶，也令澳洲央行降息的预期升温，从而压制澳元挫至逾五年低位0.7720，周四跌幅更是接近2%。本月料将收低4.7%，创下9月以来最大月度降幅。
“对澳洲央行下周会议预期的压力持续累积，如果央行的措辞并未朝着宽松倾向调整，(澳元)或有可能急速反弹，”Bank of New Zealand汇市策略师Raiko Shareef表示。
公债期货目前暗示，澳洲央行在2月3日(周二)的政策会议上调降目前2.5%利率水平的机率接近70%，而本周稍早还不到10%。
总之，澳新货币、欧元和亚洲货币的疲软，反衬并成就了美元涨势。美元势将继续奏响强势的主旋律。(完) (审校 屈桂娟)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。