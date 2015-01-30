中国货币市场：月末资金拆借不易回购利率涨幅扩大，节前预期难乐观

路透上海1月30日 - 中国银行间市场周五主要回购利率涨幅较上日进一步扩大。市场人士表示，月末最后一天，叠加可转债网下申购等因素干扰，且场内除国开行外其余大行出资寥寥，致资金吃紧状况未见缓解，隔夜及七天拆借最为不易。

交易员并指出，本周央行逆回购投放量不及市场预期对流动性助益有限，而即便度过月末资金仍旧疑虑难消，因不排除新一批新股IPO启动申购，同时机构春节提前走款亦将令资金面雪上加霜。

“比昨天还紧张点，主要是隔夜跟七天比较明显，应该是月末的关系吧，然后可转债网下据说也开始申购了吧，”上海一银行交易员称。

在场内资金供给方面，北京一银行交易员表示，除了国开行外，其余大行融出较少或者基本不出，导致隔夜资金拆借难度最大，不过希望午后资金情况能有所缓解。

上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。

央行公开市场本周虽再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

上述上海交易员认为，下周月初资金情况也难言乐观，除了转债申购之外，据说还会有一批新股申购，而且央行逆回购投放态度似乎也比较谨慎，令不少机构春节提前走款也会加剧流动性收紧态势。

“春节前资金不会好了，虽然央妈肯定不会让你们出事，但是不会松了，逆回购要是还500亿、500亿的做，真的要死人了，”她称，往年春节央行逆回购都超过千亿，现在就看下周投放量多少了。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7938 2.7583 +3.55

七天 4.1098 4.0293 +8.05

14天 4.9278 4.8516 +7.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0100 0.6950 +531.50

七天 5.1200 3.6100 +151.00

14天 4.9100 3.3500 +156.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 2.9400 +3.00

七天 4.1100 4.0000 +11.00

14天 5.1300 4.8900 +24.00

Shibor

其中:隔夜 2.8130 2.7650 +4.80

七天 4.0260 3.9290 +9.70

三个月 4.9140 4.9070 +0.70