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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 13:04 BJT

路透调查：澳洲央行下周料维持利率不变，存在降息可能

路透悉尼1月30日 - 路透访问的分析师多数预期，澳洲央行将在2月3日的会议上维持利率不变。目前澳洲隔夜拆款利率处于纪录低位2.50%。

25位受访分析师中18位认为澳洲央行在下周会议上维持利率不变，七位认为会降息。

但预估中值显示，分析师认为央行将在3月降息25个基点。

10位分析师认为，利率将在2015年下半年于2.0%触底。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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