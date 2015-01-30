《路透晚报》--1月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：2014年收入增长勉强达标受益于金融业贡献，但收支形势严竣

中国经济下行压力不减在2014年度财政收支报告中有所体现，金融业对勉强完成全年财政收入目标功不可没；支出增幅的收敛亦显示财政收支矛盾在加剧，12月仅1.2%的支出增幅也显示中国强势反腐等多种因素对年底突击花钱的遏制。

--中国经济：去年吸收外资居全球第一，部分因美国公司回购海外股份--商务部

针对联合国指出2014年中国吸收外资规模首次居世界第一，中国商务部新闻发言人孙继文指出，近年来中国吸引外资规模一直保持在较高水平，而去年美国威瑞森公司向其英国股东沃达丰 VOD.O 回购股份，使当年流入美国的外资净值大幅减少，令美国在全球的位次也从2013年的第一位降至第三位。

--中国产业：加快发展云计算，到2020年成为信息化重要形态--国务院

中国国务院周五发文，明确提出要加快发展云计算，支持云计算与物联网、移动互联网、互联网金融等的融合发展与创新应用。到2020年，云计算成为中国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。

--香港经济：2014年访港旅客按年升12%再创纪录，内地旅客比例续升--旅发局

香港旅游发展局周五公布数据显示，2014年整体访港旅客按年增12%至近6,084万次，继续刷新纪录；其中中国大陆旅客升幅16%达约4,725万人次，占整体旅客量逾77%，高于2013年75%的比例。

--台湾数据：第四季成长率为3.17%创五季来最低，下半年有升息机会

台湾去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.17%，大致持平市场预估的3.1%；创五季来最低，前低为2013年第三季的1.45%。分析师预认为，今年经济成长率大致将持平去年，而央行下半年起有升息机会。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》月末现券震荡IRS续涨，资金面变化成短期关键因素

元月最后一个交易日，中国银行间市场周五现券收益率止升转为震荡，不过资金吃紧仍令利率互换(IRS)继续上行，其中短端压力相对明显。国债期货走势与现券相近，主力合约价格变化不大。

--中国货币市场：月末资金拆借不易回购利率涨幅扩大，节前预期难乐观

中国银行间市场周五主要回购利率涨幅较上日进一步扩大。市场人士表示，月末最后一天，叠加可转债网下申购等因素干扰，且场内除国开行外其余大行出资寥寥，致资金吃紧状况未见缓解，隔夜及七天拆借最为不易。

--中国票据市场：资金吃紧致转贴利率本周续小涨，节前机构多预计易涨难跌

中国票据市场本周转贴利率较上周小幅走升。交易员表示，月末资金面吃紧，压制机构收票积极性，同时年初部分银行放贷意愿较强，也一定程度导致票据规模有所压缩，致转贴利率持续上涨，不过幅度并不大。

【外汇】

--中国汇市：月末购汇与套利盘驱动人民币早盘下跌，交投趋于谨慎

人民币兑美元即期周五早盘随中间价与离岸CNH走弱。市场人士指出，临近月末购汇增多，且境内外价差较阔亦驱动套利盘在境内购汇。总体来看，目前境内购汇压力较大，结汇意愿在下降，市场交投趋于谨慎。

--银行观点：人民币兑美元暂难见进一步大贬空间，结汇时机临近--招商银行

人民币兑美元自去年四季度以来的贬值压力在今年初进一步上升。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，央行通过中间价传达出的政策信号，是在目前阶段判断人民币走势的“最高纲领”。在现有内外环境显着变化之前，维持人民币年内双向区间波动的判断，波动区间为6.05-6.35元，进一步大幅贬值的空间暂难见到。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续降至82.8%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续下降。随着监管层加强对银行资金流入股市及融资融券业务的监管，基金经理对后市更加谨慎，主动调低股票持仓。

--中国股市：沪综指收低1.6%四连跌，市场信心不足致权重股走势疲弱

中国股市沪综指周五收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。

--中国证券：证监会处罚华夏基金等五家公司，3-6个月内停发新产品

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对华夏基金、海富通基金等五家基金公司处以行政监管措施，因其从业人员利用未公开信息违规交易。

--《技术分析》中国股市沪综指料继续向下调整

中国股市沪综指本周持续下跌，量能出现退潮。技术面显示，股指跌破所有短期均线，调整压力继续加大，短线料继续向下；中线看，本周周线14周来首次下破5周均线，显示3,300点以上成为中线头部的概率大增。

--《中国大宗商品综述》期货公司获ETF期权资质，跨出混业经营真正一步

今年2月9日将正式上市的上证50ETF期权打响中国期权第一枪，而大约有10家期货公司近期陆续成为第一批获得股票期权交易和经纪业务资质，为期货公司的金融混业经营迈出真正的一步，亦是为商品期权进行提前练兵。

--《台湾金融市场一周展望》美国经济全球独秀，乐观前景成台股护城河

美国经济情势在全球一枝独秀的投资主题，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议声明释出后，没有明显变化。美国为台湾前两大出口市场之一，台湾供应链受到美国前景依旧看好的保护，台股下周没有明显回档疑虑，但涨多休息暂难避免。

--中国基金：全国社保基金去年收益率11.43%，年末管理资产1.5万亿

中国全国社保基金理事会副理事长王忠民周五称，全国社保基金2014年平均收益率11.43%，其中证券市场回报较高。社保基金过去14年的平均年化收益为8.5%。

--中国能源：今年商业原油储存容量将扩充逾10%--消息

一项关于储油及贸易行业高管的调查结果显示，中国的储油业者今年商业油槽储存容量料将扩充超过10%，以抓住囤积低价原油需求的商机。

--企业并购：佳兆业可能获＂白武士＂融创中国拯救，债券反弹--财新网