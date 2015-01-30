路透调查：2014/15年度全球可可市场料过剩5万吨，价格将承压

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透纽约1月30日 - 周五公布的路透调查显示，今年底可可价格将低于去年底，因需求下滑导致市场连续第二年供应过剩。
路透对16位交易商、分析师和制造商的调查显示，2014/15年度(10月/9月)全球可可市场过剩5万吨，预估区间为欠缺30万吨至过剩20万吨。
国际可可组织(ICCO)预估2013/14年度过剩5.3万吨，不过上周表示，可能在2月会修正该数据。
“全球货币危机不断、商品价格跌跌不休，以及消费者可支配所得持续减少，应该不仅造成可可持续供应过剩，而且也会促使投机客完全退场，”Hackett Financial Advisors的Shawn Hackett表示。
调查显示，纽约洲际交易所(ICE)可可即期期货 在今年第一季底时料为每吨2,850美元，2015年底时则料为2,725美元，较去年底下滑了6.4%。周四时该期货结算价下跌1.1%，至一年低位2,686美元。
伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)次月可可期货合约 在3月底料将达每吨1,950英镑，2015年底时料为1,925英镑，较去年底小跌1.4%。该期约周四收跌3英镑至1,877英镑。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。