路透调查：2014/15年度全球可可市场料过剩5万吨，价格将承压

路透纽约1月30日 - 周五公布的路透调查显示，今年底可可价格将低于去年底，因需求下滑导致市场连续第二年供应过剩。

路透对16位交易商、分析师和制造商的调查显示，2014/15年度(10月/9月)全球可可市场过剩5万吨，预估区间为欠缺30万吨至过剩20万吨。

国际可可组织(ICCO)预估2013/14年度过剩5.3万吨，不过上周表示，可能在2月会修正该数据。

“全球货币危机不断、商品价格跌跌不休，以及消费者可支配所得持续减少，应该不仅造成可可持续供应过剩，而且也会促使投机客完全退场，”Hackett Financial Advisors的Shawn Hackett表示。

调查显示，纽约洲际交易所(ICE)可可即期期货 在今年第一季底时料为每吨2,850美元，2015年底时则料为2,725美元，较去年底下滑了6.4%。周四时该期货结算价下跌1.1%，至一年低位2,686美元。