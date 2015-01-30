路透调查：2015年原油均价料低于金融危机时期水准

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 分析师将2015年布兰特油价预估下调15.70美元
* 2015年布兰特均价料在58.30美元，美国原油期货或在54.20美元
路透1月30日 - 路透对分析师进行的调查周五显示，原油价格可能会持续下跌，今年下半年预计只会出现温和反弹，2015年原油平均价格甚至可能比全球金融危机期间水平还低。
对33名经济学家和分析师的调查预计，2015年北海布兰特原油 平均价格将在每桶58.30美元，较上月调查低了15.70美元，为油价上次在2008-2009年期间大跌以来，预估值较前月修正幅度最高的一次。
如果对2015年油价均价的预估正确，那将为2005年以来最低水准，即便油价在6月后反弹也如此，体现了OPEC面临美国页岩油产量快速增长仍决定维持产量不变的影响。
“近期基金可能继续卖盘，或推动布兰特原油在2015年第一季末跌至每桶42美元，西德克萨斯中质油油价降至每桶40美元。”澳新银行分析师Mark Pervan说。
“今年上半年的余下时间，市场仍将保持警惕，之后美国高开采成本对供应的影响将在第三季显现出来。”他补充道。
参与过12月和1月路透调查的28位分析师中，有27人都下调了油价预估。其中超过一半人下调15美元/桶以上。
根据路透调查，欧洲投资银行巴克莱给出的油价预估是最低的，该行将2015年布兰特原油价格目标下调近40%至每桶44美元。
高盛是商品领域最有影响力的银行之一，他们预计西德克萨斯中质油(WTI)价格在今年上半年的大部分时间徘徊在每桶约40美元，他们还将2015年布兰特原油预估大幅下调33.40美元至每桶50.40美元。
多数分析师都认为石油输出国组织(OPEC)将继续维持不减产的立场，即便油价触及数年低位，供应若收紧的话，预计都将来自OPEC以外的高成本原油生产商。
“低油价对（美国）页岩油利润率造成负面影响，”Intesa Sanpaolo的分析师Daniela Corsini说道，“我预计在未来数月将看到钻探量和投资量下降...年末以前，页岩油供应量应会开始减少。”
1月迄今的布兰特原油均价为每桶49.57美元，继1月13日触及近六年低点45.19美元后，过去两周市场一直在整固走势。周四油价报约48.75美元。
路透调查还预计，美国原油期货 今年和明年的均价料为每桶54.20美元和64.90美元。2015年迄今，WTI平均价格为每桶47.24美元，周四创下2009年以来最低点43.58美元。
调查称，布兰特原油较美国原油的升水CL-LCO1=R在年内迄今为2.20美元左右，预计在2015年达到每桶4.10美元。这将为2010年以来的最窄年度价差。2011-2014年间，该价差平均超过每桶12.50美元，因页岩油的生产繁荣推动美国指标油价大幅低于布兰特油价。（完）
(编译 洪曦/高琦 审校 王丽鑫)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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