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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 14:59 BJT

菲律宾央行：总裁称通胀和经济成长情况允许维持当前政策立场

路透马尼拉1月30日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，通胀下滑和经济增长强劲给予当局维持现有政策不变的空间。

泰谭柯在一个经济论坛上表示，今年平均通胀率预计在2-4%的政府目标范围之内。2014年通胀率为4.1%。

央行今年的第一次会议将在2月12日举行。因通胀放缓，外界普遍预期届时将维持指标利率于4.0%不变，并且至少会在上半年都保持这个水准，甚至保持更长时间。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)
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