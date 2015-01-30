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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 15:11 BJT

国际油市：油价下跌，因产出仍居高不下且生产商试图削减成本

中国利多题材为油市提供部份支撑；中国的商业原油储存新规范，料将提振短期进口需求。

中国国家发展和改革委员会称，中国将建立最低商业原油库存制度，所有以原油为原料生产各类石油产品的原油加工企业，均应储存不低于15天设计日均加工量的原油。这将迫使许多商业石油贸易商短期内进口原油，以符合规定。

尽管有中国这项短期支撑因素，分析师指出，整体油市展望仍然疲软，因产油方持续维持高产量，同时正在适应价格下跌的环境。

“大宗商品市场似乎更难见到自主性的供应削减，”澳新银行一篇研究报告称。“能源价格及汇率下滑，正在对获利造成实质冲击，让生产方有可能撑过当前的疲弱价格。”

澳新银行称，俄罗斯卢布大跌，对油市造成特别强烈影响。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
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