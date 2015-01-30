国际油市：油价下跌，因产出仍居高不下且生产商试图削减成本

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
中国利多题材为油市提供部份支撑；中国的商业原油储存新规范，料将提振短期进口需求。
中国国家发展和改革委员会称，中国将建立最低商业原油库存制度，所有以原油为原料生产各类石油产品的原油加工企业，均应储存不低于15天设计日均加工量的原油。这将迫使许多商业石油贸易商短期内进口原油，以符合规定。
尽管有中国这项短期支撑因素，分析师指出，整体油市展望仍然疲软，因产油方持续维持高产量，同时正在适应价格下跌的环境。
“大宗商品市场似乎更难见到自主性的供应削减，”澳新银行一篇研究报告称。“能源价格及汇率下滑，正在对获利造成实质冲击，让生产方有可能撑过当前的疲弱价格。”
澳新银行称，俄罗斯卢布大跌，对油市造成特别强烈影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。