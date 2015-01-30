《中国债市每日综述》月末现券震荡IRS续涨，资金面变化成短期关键因素

* 现券收益率止升转震荡，资金紧张IRS续涨

* 宽松政策预期仍在，但时点无从判断

* 短期内资金面变化是关键因素

* 关注下周公开市场及其他渠道放水情况

路透上海1月30日 - 元月最后一个交易日，中国银行间市场周五现券收益率止升转为震荡，不过资金吃紧仍令利率互换(IRS)继续上行，其中短端压力相对明显。国债期货走势与现券相近，主力合约价格变化不大。

交易员称，宽松政策预期仍在但时点完全无从判断。而春节将至，流动性可能紧张忧虑下，市场关注重点多集中在下周公开市场逆回购操作规模，以及SLO等非常规补充渠道的支持力度上。

北京一银行交易员表示，现券收益率整体变化“幅度有限，(下周)主要看资金吧。”

央行公开市场上周重启逆回购，期限七天，本周则增加了28天长期限供给。不过市场对合计仅逾千亿元的操作规模不甚满意，资金面渐转紧。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新成交 在3.8750%，上日尾盘为3.88%。

华中一银行交易员补充说，本周公开市场虽增加了28天期逆回购品种，但规模和利率均不如人意。从往年经验看，春节前流动性一直比较紧张，下周在有可转债申购的基础上，不排除还有新股发行，资金预期较为谨慎。

国债期货主力合约TF1503 收报97.298元，较上日结算价微跌0.002元，几近持平。

新债发行市场上，进出口行上午招标发行了一年、两年、五年和七年期四期债，总额200亿元人民币。

**月末回购利率涨幅扩大**

银行间市场周五主要回购利率涨幅较上日进一步扩大。市场人士表示，月末最后一天，叠加可转债网下申购等因素干扰，且场内除国开行外其余大行出资寥寥，致资金吃紧状况未见缓解，隔夜及七天拆借最为不易。

交易员并指出，本周央行逆回购投放量不及预期对流动性助益有限，而即便度过月末资金仍旧疑虑难消，因不排除新一批新股IPO启动申购，同时机构春节提前走款亦将令资金面雪上加霜。

“比昨天还紧张点，主要是隔夜跟七天比较明显，应该是月末的关系吧，然后可转债网下据说也开始申购了吧，”上海一银行交易员称。

在场内资金供给方面，北京一银行交易员表示，除了国开行外，其余大行融出较少或者基本不出，导致隔夜资金拆借难度最大，不过希望午后资金情况能有所缓解。

上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。

央行公开市场本周虽再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

上述上海交易员认为，下周月初资金情况也难言乐观，除了转债申购之外，据说还会有一批新股申购，而且央行逆回购投放态度似乎也比较谨慎，令不少机构春节提前走款也会加剧流动性收紧态势。