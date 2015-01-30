版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 15:49 BJT

泰国经济：央行称2014年第四季GDP较上年同期增幅估计超过2%

路透曼谷1月30日 - 泰国央行周五表示，该国2014年第四季GDP较上
年同期增幅估计超过2%。此外，泰国12月经常帐盈余为55.2亿美元，创下
单月纪录高位。（完）
    
  
 (编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐