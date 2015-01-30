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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:05 BJT

日本经济：内阁官房长官称，政府和央行正尽最大努力实现2%的通胀目标

路透东京1月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五在例行记者会上表示，日本政府和央行正在尽最大努力实现2%的通胀目标，即便油价下滑给物价涨幅带来向下压力。（完）

(编译 高琦 审校 张若琪)
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