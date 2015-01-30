《技术分析》中国股市沪综指料继续向下调整

作者 曾祥进

路透北京1月30日 - 中国股市沪综指 本周持续下跌，量能出现退潮。技术面显示，股指跌破所有短期均线，调整压力继续加大，短线料继续向下；中线看，本周周线14周来首次下破5周均线，显示3,300点以上成为中线头部的概率大增。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周再度受压3,400点强阻力后连续震荡回落，至周五已跌破所有短期均线，而30日均线的再度失守将进一步加剧技术面卖压，料下周股指继续下跌回补3,173-3,178的前期跳涨缺口，随后获得短暂支撑，而此前向上久攻不破后，技术压力将下移至3,300点一线。

沪指三度冲击3,400点后回落，已形成小型多重顶雏形，若3,170附近的支撑破位，股指将进一步下试前次单日大跌低点3,110附近。

短期技术指标全面走软，KDJ死叉下行，MACD则创新低，布林通道中轨被破位，目前下轨位于3,100点附近，将吸引股指反复向其靠拢。

另从量能来看，成交额再现递减显示市场交投开始退潮，在短线保持震荡下行趋势下，价跌量缩将导致短线套牢筹码大量锁定，抑制大盘反弹力度。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周再破5周均线，并为14周来首次收于其下，且创一年来最大单周跌幅，将上周单周弹幅全部抹杀，显示5周均线3,300点上方已成为出货区域，中线头部逐步形成。

下周10周均线快速上移至3,180点附近，与短线3,173-3,178缺口叠加，料暂时支撑大盘止跌，但在市场情绪转淡背景下，难以支撑大盘出现有力度反弹。