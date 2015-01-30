《技术分析》中国股市沪综指料继续向下调整

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
作者 曾祥进
路透北京1月30日 - 中国股市沪综指 本周持续下跌，量能出现退潮。技术面显示，股指跌破所有短期均线，调整压力继续加大，短线料继续向下；中线看，本周周线14周来首次下破5周均线，显示3,300点以上成为中线头部的概率大增。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周再度受压3,400点强阻力后连续震荡回落，至周五已跌破所有短期均线，而30日均线的再度失守将进一步加剧技术面卖压，料下周股指继续下跌回补3,173-3,178的前期跳涨缺口，随后获得短暂支撑，而此前向上久攻不破后，技术压力将下移至3,300点一线。
沪指三度冲击3,400点后回落，已形成小型多重顶雏形，若3,170附近的支撑破位，股指将进一步下试前次单日大跌低点3,110附近。
短期技术指标全面走软，KDJ死叉下行，MACD则创新低，布林通道中轨被破位，目前下轨位于3,100点附近，将吸引股指反复向其靠拢。
另从量能来看，成交额再现递减显示市场交投开始退潮，在短线保持震荡下行趋势下，价跌量缩将导致短线套牢筹码大量锁定，抑制大盘反弹力度。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再破5周均线，并为14周来首次收于其下，且创一年来最大单周跌幅，将上周单周弹幅全部抹杀，显示5周均线3,300点上方已成为出货区域，中线头部逐步形成。
下周10周均线快速上移至3,180点附近，与短线3,173-3,178缺口叠加，料暂时支撑大盘止跌，但在市场情绪转淡背景下，难以支撑大盘出现有力度反弹。
本月收盘亦为九个月来首次下跌，在继上月出现本轮中级上升行情最大月升幅后收出高位阴十字，K线组合显示见顶概率极大，由于乖离率程度较高，中线回撤力度不会太小，股指有回到3,000点以下寻底的技术要求。（完） (审校 林高丽)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。