《路透晚报》--1月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收升，企业获利激励人气但软银挫跌

日经指数周五上涨，野村控股和Advantest Corp公布强劲企业业绩，激励市场人气，但权重股软银大跌抑制升势。日经指数收升0.4%，报17,674.39点，本周上涨0.9%，本月则涨1.3%。东证股价指数涨0.1%，至1,415.07点。

--中国股市：沪综指收低1.6%四连跌，市场信心不足致权重股走势疲弱

沪综指收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。沪综指收报3,210.36点，跌51.94点或1.59%，全周累计下跌4.22%。

--香港股市：恒指创七周来最大周线跌幅，沪指急挫和人民币贬值损及人气

香港股市连续第二天下跌，录得七周以来最大周线跌幅，因中国内地股市急挫和人民币走软都损及此间市场人气。恒生指数下跌0.4%，收报24,507.05点；该指数本周下跌1.4%，但1月上涨3.8%。恒生国企指数下滑0.1%至11,720.10点。

--汇市：商品货币压力沉重，干预猜测打压瑞郎走低

在能源价格下跌的打压下，加元等商品货币走势蹒跚，不过美元、日圆和欧元仍维持在近期区间内。另外一个明显走势不振的货币是瑞郎，有关瑞士央行干预汇市的揣测再度燃起，打压瑞郎全线走低。瑞郎兑欧元跌穿1.05瑞郎，为瑞士放弃瑞郎汇率上限以来首见。0847GMT，欧元/美元上涨0.21%报1.1343，美元/日圆跌0.47%至117.71，美元/加元上扬0.30%报1.2654。

--国际油市：油价小升，但产出仍居高不下令前景暗淡

原油价格由跌转升，分析师称油市前景依然疲弱，产出仍居于高位，生产商则削减运营成本来应对出口收入下降的困境。0853GMT，布兰特原油微涨0.09美元报每桶49.22美元，美国原油涨0.27美元报每桶44.80美元。

--全球金市：小幅上涨，可能创一年来最大月度涨幅

黄金小涨，隔夜因担心美国即将升息而下跌逾2%至两周低位。金价料创出近一年来的最大月度涨幅，不过可能录得两个月以来最大单周跌幅。其它贵金属继上日下跌后持稳，但白银在昨日重挫达7%之后继续走低。0855GMT，现货金报1,263美元。

--金属期市：伦铜料将录得2008年以来最长的周线连跌

伦敦期铜小涨（），但本周恐将连续第七周录得跌幅，创2008年7月以来最长周线连跌纪录。经济成长脆弱加上供应充裕，一直打压铜价。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，至5,415.50美元。上交所4月期铜跌1.1%，至39,090元人民币(6,255美元)。