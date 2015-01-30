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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:26 BJT

欧洲汇市：瑞郎/欧元跌破1.05，本周累计下跌5%

路透伦敦1月30日 - 自瑞士央行两周前放弃1.2瑞郎的限制之后，瑞郎兑欧元 周五首次跌破1.05瑞郎，在欧洲早盘下跌近0.5%。

瑞郎兑美元 亦跌至两周最低点0.9285瑞郎。由于市场持续臆测瑞士央行定期出手干预以削弱瑞郎，瑞郎本周走软。

瑞郎兑欧元本周累计下跌5.5%，兑美元跌幅略小于5%。(完)

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