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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:29 BJT

俄罗斯金融：央行总裁称俄主权债已反映债信评级调降的可能性

路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五称，俄主权债已经反映了债信评级调降的可能性，但仍存在收益率上涨的风险。(完) (编译 张若琪 审校)
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