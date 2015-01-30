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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 16:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买兴不散，上看200小时移动均线

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    * 欧元/美元保持买兴，尽管面临不利消息
    * 月底需求可能带来意外买盘，对近期空头构成压力
    * 欧元/瑞郎表现出色，普遍认为缘于干预
    * 欧元坚挺表现抑制空头卖压，卖单在1.1370-80减少
    * 关注200小时移动均线1.1379

    (完)
      
      
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 (编译 张涛；审校 白云)
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