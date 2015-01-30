中国票据市场：资金吃紧致转贴利率本周续小涨，节前机构多预计易涨难跌

路透上海1月30日 - 中国票据市场本周转贴利率较上周小幅走升。交易员表示，月末资金面吃紧，压制机构收票积极性，同时年初部分银行放贷意愿较强，也一定程度导致票据规模有所压缩，致转贴利率持续上涨，不过幅度并不大。

交易员称，月末信贷规模调整对票据压力有限，而流动性对其影响更为直接；度过月末，节前资金面仍难乐观，预计转贴利率易涨难跌。

“转贴价格还在涨，但涨的不多，六个月左右的买断价格在5.2%左右，主要是资金价格没下来吧，”华北一银行交易员表示，月末信贷规模的调整则对票据影响则有逐步弱化趋势。

银行间市场周五主要回购利率涨幅较上日进一步扩大。市场人士表示，月末最后一天，叠加可转债网下申购等因素干扰，且场内除国开行外其余大行出资寥寥，致资金吃紧状况未见缓解，隔夜及七天拆借最为不易。

上海一银行交易员表示，市场上出票、收票的机构都有，但这周票据业务主要是收了些长票，市场上收短票的机构不多；不过有的机构则年初加大信贷投放力度意愿较高，反而压缩了部分票据规模。

对于下周走势，前述华北交易员表示，月末之后春节前资金面大幅宽松仍无望，转贴利率大概率还将继续走升，预计上限在5.4%左右。

央行公开市场本周虽再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2604/5.1683 5.2730/5.1843 5.3632/5.2184

上周五 5.2552/5.1566 5.3006/5.1725 5.3931/5.2029

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变动 +0.52bp/+1.77bp -2.76bp/+1.18bp -2.99bp/-1.55bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2380%，上周五为5.2520%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。