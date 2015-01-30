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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:48 BJT

中国证券：证监会处罚华夏基金等五家公司，3-6个月内停发新产品

路透上海1月30日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对华夏基金、海富通基金等五家基金公司处以行政监管措施，因其从业人员利用未公开信息违规交易。

张晓军在新闻例会上表示，将对华夏基金等五家公司实施3-6个月的限期整改，整改期间暂停受理公募基金产品注册，并对相关责任高管人员采取出具警示函的行政监管措施。证监会还对中邮等六家基金公司采取责令改正的行政监管措施。

去年底，中国证监会公布，已将涉嫌利用非公开信息违规交易（俗称老鼠仓）的39名涉案人员移送公关机关，这些人员涉及华夏基金、海富通基金等20家金融机构。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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