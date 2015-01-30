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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:59 BJT

希腊股市：上涨2%，银行类股继续大幅上升

路透伦敦1月30日 - 希腊股市周五续涨，上扬2%。银行类股指数扬升9.1%，昨日曾反弹12.9%。(完)
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