版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:52 BJT

中港个股：中国人寿预计2014年度净利同比增长约30%，因投资收益增加

路透香港1月30日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周五称，预计2014年度净利同比增长约30%。

该公司在上海交易所一份声明中称，去年度业绩增长的主要原因是投资收益增加。

中国人寿于2013年全年录得净利247.65亿元人民币，每股收益0.88元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐