更新版 1-《中国债市每日综述》月末现券震荡IRS续涨，资金面变化成短期关键因素

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 现券收益率止升转震荡，资金紧张IRS续涨
* 宽松政策预期仍在，但时点无从判断
* 短期内资金面变化是关键因素
* 关注下周公开市场及其他渠道放水情况 (新增货币市场收盘报价)
路透上海1月30日 - 元月最后一个交易日，中国银行间市场周五现券收益率止升转为震荡，不过资金吃紧仍令利率互换(IRS)继续上行，其中短端压力相对明显。国债期货走势与现券相近，主力合约价格变化不大。
交易员称，宽松政策预期仍在但时点完全无从判断。而春节将至，流动性可能紧张忧虑下，市场关注重点多集中在下周公开市场逆回购操作规模，以及SLO等非常规补充渠道的支持力度上。
北京一银行交易员表示，现券收益率整体变化“幅度有限，(下周)主要看资金吧。”
央行公开市场上周重启逆回购，期限七天，本周则增加了28天长期限供给。不过市场对合计仅逾千亿元的操作规模不甚满意，资金面渐转紧。
剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新成交 在3.8750%，上日尾盘为3.88%。
华中一银行交易员补充说，本周公开市场虽增加了28天期逆回购品种，但规模和利率均不如人意。从往年经验看，春节前流动性一直比较紧张，下周在有可转债申购的基础上，不排除还有新股发行，资金预期较为谨慎。
国债期货主力合约TF1503 收报97.298元，较上日结算价微跌0.002元，几近持平。
新债发行市场上，进出口行上午招标发行了一年、两年、五年和七年期四期债，总额200亿元人民币。
**月末回购利率涨幅扩大**
银行间市场周五主要回购利率涨幅较上日进一步扩大。市场人士表示，月末最后一天，叠加可转债网下申购等因素干扰，且场内除国开行外其余大行出资寥寥，致资金吃紧状况未见缓解，隔夜及七天拆借最为不易。
交易员并指出，本周央行逆回购投放量不及预期对流动性助益有限，而即便度过月末资金仍旧疑虑难消，因不排除新一批新股IPO启动申购，同时机构春节提前走款亦将令资金面雪上加霜。
“比昨天还紧张点，主要是隔夜跟七天比较明显，应该是月末的关系吧，然后可转债网下据说也开始申购了吧，”上海一银行交易员称。
在场内资金供给方面，北京一银行交易员表示，除了国开行外，其余大行融出较少或者基本不出，导致隔夜资金拆借难度最大，不过希望午后资金情况能有所缓解。
上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。
央行公开市场本周虽再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。
上述上海交易员认为，下周月初资金情况也难言乐观，除了转债申购之外，据说还会有一批新股申购，而且央行逆回购投放态度似乎也比较谨慎，令不少机构春节提前走款也会加剧流动性收紧态势。
“春节前资金不会好了，虽然央妈肯定不会让你们出事，但是不会松了，逆回购要是还500亿、500亿的做，真的要死人了，”她称，往年春节央行逆回购都超过千亿，现在就看下周投放量多少了。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,322.54亿元，较上日的9,984.61亿元略增；其中，隔夜品种成交7,616.69亿元，上日为7,215.16亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8241 2.7583 +6.58 7,616.69
七天 4.1653 4.0293 +13.60 2,104.26
14天 4.9413 4.8516 +8.97 448.12
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.0750 0.6950 +538.00 4,169.09
七天 6.4000 3.6100 +279.00 542.71
14天 5.3000 3.3500 +195.00 20.86
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9700 2.9400 +3.00 --
七天 4.1100 4.0000 +11.00 --
14天 5.1300 4.8900 +24.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.8130 2.7650 +4.80 --
七天 4.0260 3.9290 +9.70 --
三个月 4.9140 4.9070 +0.70 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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