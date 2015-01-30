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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 21:47 BJT

表格：加拿大11月GDP较前月下滑0.2%，预期为持平

路透1月30日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，11月国内生产总值(GDP)较前月意外下滑0.2%，主因制造业、矿业和油气业下滑。

制造业产出跌1.9%，此前连续个两月上涨；矿业和采掘下滑2.5%。油气提炼业跌0.7%。

(变动为%)

11月 10月(修正值) 10月(前值) 11月较上年同期

所有行业 -0.2 +0.3 +0.3 +1.9

商品 -0.8 +0.5 +0.4 +1.2

服务 0.0 +0.3 +0.3 +2.2

注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估11月GDP为持平上月。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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