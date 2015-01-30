表格：加拿大11月GDP较前月下滑0.2%，预期为持平

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透1月30日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，11月国内生产总值(GDP)较前月意外下滑0.2%，主因制造业、矿业和油气业下滑。
制造业产出跌1.9%，此前连续个两月上涨；矿业和采掘下滑2.5%。油气提炼业跌0.7%。
(变动为%)
11月 10月(修正值) 10月(前值) 11月较上年同期
所有行业 -0.2 +0.3 +0.3 +1.9
商品 -0.8 +0.5 +0.4 +1.2
服务 0.0 +0.3 +0.3 +2.2
注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估11月GDP为持平上月。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016