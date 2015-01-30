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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 16:50 BJT

全球贵金属：1月29日SPDR黄金持仓量上涨0.75%，iShares白银持仓不变

路透1月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三增加0
.75%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量不变。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动       增减
    SPDR       24,382,415.5   1月29日   24,199,961.1   1月28日    182,454.4    0.75%
    iShares   319,314,728.3   1月29日  319,314,728.3   1月28日       0.0       0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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