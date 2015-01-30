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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 21:43 BJT

表格：美国第四季GDP环比年率初值为成长2.6%，低于市场预估

路透1月30日 - 美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：

* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%(预估为增长3.0%)，第三季为增长5.0%

* 美国第四季最终销售为成长1.8%(市场预估为成长3.3%)，第三季为成长5.0%

* 美国第四季消费者支出为增加4.3%，第三季为成长3.2%

* 美国第四季GDP隐性平减指数初值为下降0.1%(预估为增长1.0%)，第三季为增长1.4%

* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.5%(预估为增长0.8%)，第三季为增长1.2%

* 美国第四季核心PCE物价指数为上升1.1%(预估为上升1.2%)，第三季为上升1.4%

第四季 第三季 第二季 2014年

初值 终值

实质GDP环比年率 2.6 5.0 4.6 2.4

国内产品最终销售 1.8 5.0 3.2 2.3

个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5 1.2 2.3 1.3

核心PCE物价指数 1.1 1.4 2.0 1.4

GDP隐性平减指数 -0.1 1.4 2.1 1.4

消费者支出 4.3 3.2 2.5 2.5

耐久财(耐用品) 7.4 9.2 14.1 7.0

非耐久财 4.4 2.5 2.2 1.8

服务业 3.7 2.5 0.9 2.0

企业投资 1.9 8.9 9.7 6.1

房屋投资 4.1 3.2 8.8 1.6

出口 2.8 4.5 11.1 3.1

进口 8.9 -0.9 11.3 3.9

政府采购 -2.2 4.4 1.7 -0.2(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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