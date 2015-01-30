表格：美国第四季GDP环比年率初值为成长2.6%，低于市场预估

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透1月30日 - 美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：
* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%(预估为增长3.0%)，第三季为增长5.0%
* 美国第四季最终销售为成长1.8%(市场预估为成长3.3%)，第三季为成长5.0%
* 美国第四季消费者支出为增加4.3%，第三季为成长3.2%
* 美国第四季GDP隐性平减指数初值为下降0.1%(预估为增长1.0%)，第三季为增长1.4%
* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.5%(预估为增长0.8%)，第三季为增长1.2%
* 美国第四季核心PCE物价指数为上升1.1%(预估为上升1.2%)，第三季为上升1.4%
第四季 第三季 第二季 2014年
初值 终值
实质GDP环比年率 2.6 5.0 4.6 2.4
国内产品最终销售 1.8 5.0 3.2 2.3
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5 1.2 2.3 1.3
核心PCE物价指数 1.1 1.4 2.0 1.4
GDP隐性平减指数 -0.1 1.4 2.1 1.4
消费者支出 4.3 3.2 2.5 2.5
耐久财(耐用品) 7.4 9.2 14.1 7.0
非耐久财 4.4 2.5 2.2 1.8
服务业 3.7 2.5 0.9 2.0
企业投资 1.9 8.9 9.7 6.1
房屋投资 4.1 3.2 8.8 1.6
出口 2.8 4.5 11.1 3.1
进口 8.9 -0.9 11.3 3.9
政府采购 -2.2 4.4 1.7 -0.2(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016