重发-更新版 1-中国数据：1月汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于50，需求仍然低迷

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* 1月制造业PMI终值49.7，连续第二个月低于50

* 制造业就业市场连续第15个月萎缩，但程度减轻

* 新订单分项回到荣枯线上方，产出结束连续两个月的收缩

* 制造业需求维持疲弱，需更多政策放松举措

路透北京2月2日 - 汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.7，略低于初值的49.8。上月终值为49.6。

Markit提供的新闻稿并显示，就业分项指数较初值小幅上修为49.5，新年伊始中国制造业就业市场再度萎缩。就业分项自2013年10月以来一直低于50，不过1月该分项亦录得自那时以来的最高点。

新订单分项终值则被小幅下修，虽然该分项在1月重回荣枯线上方，但仅显示新业务微幅扩张。受访者认为，国内和海外相对低迷的客户需求，损及新订单的增长。

“新订单和新出口订单虽然均被下修，不过仍显示小幅扩张态势。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。

他并称，制造业需求仍然疲弱，有必要出台更多的货币和财政宽松措施，以防止经济急剧下滑。

Markit数据并显示，新出口订单指数下滑至50关口略上方，并创九个月最低。同新订单分项一样，受访者亦认为该调查期内客户需求相对疲弱。

产出分项指数终值则较初值小幅上修，且在连续两个月低于荣枯线后又回升到50上方。增加产量的企业将此归因于新订单的增加。 不过行业数据显示，消费品生产商产出增加，但投资品生产企业产出下滑。

此外，投入和产出价格指数双双下滑且均为连续六个月位于萎缩区间，投入价格指数更是录得2009年3月以来最低，暗示通缩压力加剧。

受生产水平下降与节日因素扰动，中国周日公布1月官方制造业PMI28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。

数据公布后，中国股市 扩大跌幅，北京时间09:48，沪综指跌2.17%；澳元兑美元 变动不大，上涨0.22%报0.7787美元。

中国制造业PMI走势图：link.reuters.com/qac93w

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