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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 17:13 BJT

意大利数据：12月失业率急降至12.9%，是8月以来最低

路透罗马1月30日 - 意大利统计局周五公布的数据显示，意大利12月失业率急降至12.9%，远低于预估，为伦齐政府带来了久盼的正面经济信息。

统计局称，11月失业率从13.4%修正到13.3%。路透调查原本预估12月失业率会进一步升到13.5%。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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