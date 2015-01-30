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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 17:22 BJT

中国公开市场：央行去年12月共进行8,550亿元SLO投放资金，环比大增

路透上海1月30日 - 中国人民银行周五公告，2014年12月共进行了8,550亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。

刊登在央行网站的公告显示，上述SLO操作期限多样，最短为一天，发生在12月31日，利率4.16%。其他期限二至七天均有，利率在3.50%-4.16%之间。

以下为操作明细：

操作日期 操作方向 期限 交易量 加权平均中标利率

12月16日 投放流动性 6天 600亿元 3.66%

12月17日 投放流动性 2-7天 2,550亿元 3.50%

12月18日 投放流动性 5-6天 900亿元 3.81%

12月19日 投放流动性 5天 200亿元 4.10%

12月22日 投放流动性 4天 1,100亿元 3.86%

12月23日 投放流动性 3-6天 1,000亿元 4.14%

12月24日 投放流动性 5-6天 1,200亿元 4.16%

12月31日 投放流动性 1天 1,000亿元 4.16%

中国央行在2013年初创设SLO，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

其他创新型金融工具中，还包括常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)操作。(完)

参看详情，可点选央行网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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