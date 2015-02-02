台湾央行：91天期国库券决标贴现率为0.48%，高于市场预期

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透台北2月2日 - 台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.48%，高于市场预期。此得标利率较去年12月标售的同天期国库券决标贴现率0.500%走跌2个基点。
路透此前调查显示，外资大举汇入，央行减收短期存单之下，本地和外商银行的资金暴增，无处去化，这将令该国库券标售利率走低至0.38-0.41%。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.425%，区间为0.350-0.480%。此期国库券银行业得标比重100%。
此期国库券投标总额为609亿台币，发行金额为300亿；投标倍数为2.03倍，低于前次182天期国库券的3.02倍。
该期国库券将在周二(3日)交割，到期日为2015年5月5日。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2015年
2月2日 91 300 0.480 2.03
1月13日 182 250 0.490 3.02
1月 7日 273 287* 0.550 2.10
2014年
12月26日 182 350 0.530 3.87
12月24日 91 300 0.500 1.94
8月13日 182 200 0.410 4.36
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
注：*表不足额标售。(完)
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