投行观点：预计2015年中国财政政策回归积极态势，赤字率2.2%--中金

路透北京1月30日 - 中国财政部周五公布2014年全国财政收入增长8.6%，快于预算的8%；支出增长8.2%，低于预算的9.5%。国内投行--中金发布报告认为，2014年财政政策很不积极，中国财政自动稳定器功能偏弱，需要加大财政政策相机抉择力度，不积极的财政政策需要转向，预计2015年将回归积极态势。

中金并称，2014年实际不积极的财政政策部分抵消了货币等政策放松的效果，这不仅与经济增长下降所要求的积极财政政策相去甚远，而且赤字率下降，对于经济增长放缓更是雪上加霜。

该投行并预计2015年财政赤字1.5万亿，赤字率2.2%。

中国经济下行压力不减在2014年度财政收支报告中有所体现，金融业对勉强完成全年财政收入目标功不可没；支出增幅的收敛亦显示财政收支矛盾在加剧，12月仅1.2%的支出增幅也显示中国强势反腐等多种因素对年底突击花钱的遏制。

以下为中金报告全文：

2014年财政政策很不积极。全国财政收入增长8.6%，快于预算的8%；支出增长8.2%，低于预算的9.5%。收支相抵，全年赤字1.13万亿，未能完成1.35万亿的预算赤字安排。2014年赤字率1.8%，较2013年的1.9%不升反降。总体上，2014年财政政策不积极，不仅与经济增长下降所要求的积极财政政策相去甚远，而且赤字率下降，对于经济增长放缓更是雪上加霜。

* 经济疲弱拖累税收增长。2014年税收增长7.8%，低于名义GDP增速。其中流转税（营业税、增值税、消费税）增速明显放缓，税收增长放缓受经济下滑拖累，但也说明营改增也起到一定减税效果。金融相关税收大幅增长，反映金融部门收入增长较快，实体经济部门比较困难。其中，证券交易印花税增长42%，金融业营业税增长20.3%，金融业企业所得税增长20%。此外，非税收入增速较快，增长13.5%，加重私人部门负担。

* 科教文体支出力度不足。主要财政支出项目中，增长较慢的是科学技术支出（3.4%）、教育支出（4.1%）、文化体育与传媒支出（5.5%）、农林水支出（4.9%），低于预算水平和名义GDP增速。

* 土地财政大幅收紧。2014年国有土地使用权出让收入42606亿元（增长3.2%），支出41202亿元（增长0.8%），收支相抵盈余1404亿元。和预算的500亿元赤字相比，土地财政资金没有充分运用。虽然土地财政是资产交易，土地出让收入的紧缩效果低于一般公共财政收入，但土地财政支出具有相同的扩张效果，因此土地财政大幅放缓本身也会给实体经济带来紧缩。

* 4季度财政紧缩力度较大，将对1季度内需带来不利影响。去年4季度财政收入增速上升，支出增速下降，财政赤字1.4万亿，较2013年同期1.75万亿大幅减少。并且4季度土地出让收入增速同比下跌21.5%，支出增速同比下跌20.1%，去年房地产市场疲弱对土地财政的紧缩效果开始显现。4季度财政支持力度下降将对1季度内需尤其是基建投资资金来源带来不利影响。

实际不积极的财政政策部分抵消了货币等政策放松的效果。政府部门仍在积攒储蓄，财政总体偏紧与当前的经济环境不适应。2014年财政存款大幅增长18.4%，净增5531亿元。财政存款增加意味着基础货币的减少，削弱了货币政策放松的逆周期调节功能。2014年机关团体存款增长16.3%，净增2.6万亿，这部分存款的收益明显低于政府融资成本，造成政府部门资金效率低下和社会资金配置的扭曲。