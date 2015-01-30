更新版 1-中国外汇：外汇交易中心拟推出掉期交易新功能模块C-SWAP--消息

* 外汇交易中心拟推出新外汇交易功能模块C-SWAP

* 初期拟选择交易量相对活跃的8个品种进行报价

* 新交易平台下无须缴纳交易撮合费用

* 市场流动性与透明度料将增加 (新增更多细节和评论)

路透北京1月30日 - 超过三位消息人士周五向路透表示，中国外汇交易中心拟于2月16日推出新的外汇掉期交易功能模块C-SWAP，将在原先的询价交易基础上新增竞价交易方式，以进一步优化交易机制。

市场人士认为，新交易功能的推出将提高市场流动性与透明度，有助于撮合交易，并能在一定程度上防止信用风险和清算风险。

根据路透获得的外汇交易中心征求意见稿，新的外汇掉期交易功能是以授信为基础、自动匹配报价结合点击成交。自动匹配成交优先级顺序分别为授信、价格、时间。

消息人士称，在新交易功能模块下，可以不再通过经纪商进行询价，而是通过C-Swap平台双边报价直接点击成交，且无须缴纳交易撮合费用。原先银行间外汇掉期交易需要向交易中心缴纳一笔费用。

“之前其实已经（和银行）有很多的沟通讨论，比如如何撮合，撮合原则等等，现在计划2月16号上线。”一位接近外汇交易中心的权威人士称。

另一外资行交易员亦表示，外汇交易中心已经下发通知，时间上确定是2月16号上线，应该不会有变动。

而针对路透电询，中国外汇交易中心尚未回复置评。

目前人民币外汇掉期共有94家会员，外汇交易中心在征求意见稿中称，计划全部会员默认可以通过C-Swap功能进行交易。未来新取得外汇掉期交易权限的会员，将自动加入C-Swap功能。

根据征求意见稿，外汇交易中心初期拟选择交易量相对活跃或具代表性的8个品种进行报价，即人民币对美元O/N、T/N、S/N、1W、1M、3M、6M、1Y。后期可以根据会员要求，择机增加新币种和新期限。会员在通过C-Swap功能进行外汇掉期交易前，还需完成授信关系、风控和清算等方面的准备工作。

征求意见稿并称，关于交易模式，当两个或两个以上会员满足双边授信关系且价格相同时，订单输入时间最早的会员优先成交。如果市场上订单因为价差而无法自动匹配成功时，可以通过直接点击报价成交。

征求意见稿并称，可考虑以100万美元为一手，交易方可选择交易多少手，以确定交易规模。

**优化交易机制**

市场人士指出，新交易功能模块的推出，将增加市场流动性，有助于提高透明度和交易效率，并可在一定程度上防止信用风险和清算风险。

“简单一句话，（新推出的交易功能模块）就是FX swap的电子交易平台,就是点击可以直接成交，直接簿记了，因为原来所有的swap都是通过broker，就是你挂价挂到broker那里，broker帮你撮合。现在把broker这道省掉了，是通过外汇交易中心的C-Swap平台。”一股份行资深交易员说。

另一股份行交易员表示，掉期期限标准期限占交易量大多数，但通过单独询价撮合效率较低，完全可以实现电子化操作。C-Swap平台就相当于货币中介，一定程度上可以防止信用风险和清算风险。