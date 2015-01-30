《全球汇市》干预疑虑打压瑞郎本周重挫5%，美元亦下跌

全球金市：金价从七周低位小幅反弹，马克龙周日当选后金价急跌
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
美元有望连续第七个月上涨，将创下自由浮动以来的最长月线连涨纪录。但在欧洲央行(ECB)推出量化宽松推动美元大涨之后，美元兑欧元本周回落。
周五，欧元兑美元又微涨0.2%至1.1390美元，美元指数 亦下跌约0.2%。
法国巴黎银行的Sneyd表示，“本周有些短线投资者可能已经离场，这并不意外。我认为许多投资者在等待重新入市。”
关于澳洲央行下周降息的预期增强，一度打压澳元兑美元跌至五年半低点0.7720美元。其后，商品货币显示出一些韧性。
“澳元过去24小时的跌势令人震惊，”Bank of New Zealand汇市策略师Raiko Shareef表示。
“对澳洲央行下周会议预期的压力持续累积，如果央行的措辞并未朝着宽松倾向调整，(澳元)或有可能急速反弹。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1320 1.1319 +0.01 -6.42 1.2097
美元/日圆 117.64 118.26 -0.52 -1.70 119.68
欧元/日圆 133.14 133.87 -0.55 -8.03 144.77
美元/瑞郎 0.9234 0.9237 -0.03 -7.11 0.9941
英镑/美元 1.5079 1.5065 +0.09 -3.17 1.5573
美元/加元 1.2662 1.2616 +0.36 +8.99 1.1618
澳元/美元 0.7747 0.7758 -0.14 -5.15 0.8168
新西兰元/美元 0.7250 0.7262 -0.17 -7.02 0.7797
欧元/瑞郎 1.0451 1.0454 -0.03 -13.10 1.2026
欧元/英镑 0.7504 0.7510 -0.08 -3.24 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3503 9.3674 -0.18 -1.25 9.4688
美元/挪威克朗 7.7879 7.8275 -0.51 +4.23 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/高琦/张涛；审校 艾茂林/王丽鑫)
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
* 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债 * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力 * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大 * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息 路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及 四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债， 且周日中间派候选人赢得法国总统大选。 马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克 指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商 原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。 分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美 国的国内数据和季度再融资需求。 “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业 银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。 分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指 数和零售销售数据。 美国财政部周
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