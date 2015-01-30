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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 18:24 BJT

《全球汇市》干预疑虑打压瑞郎本周重挫5%，美元亦下跌

美元有望连续第七个月上涨，将创下自由浮动以来的最长月线连涨纪录。但在欧洲央行(ECB)推出量化宽松推动美元大涨之后，美元兑欧元本周回落。

周五，欧元兑美元又微涨0.2%至1.1390美元，美元指数 亦下跌约0.2%。

法国巴黎银行的Sneyd表示，“本周有些短线投资者可能已经离场，这并不意外。我认为许多投资者在等待重新入市。”

关于澳洲央行下周降息的预期增强，一度打压澳元兑美元跌至五年半低点0.7720美元。其后，商品货币显示出一些韧性。

“澳元过去24小时的跌势令人震惊，”Bank of New Zealand汇市策略师Raiko Shareef表示。

“对澳洲央行下周会议预期的压力持续累积，如果央行的措辞并未朝着宽松倾向调整，(澳元)或有可能急速反弹。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1320 1.1319 +0.01 -6.42 1.2097

美元/日圆 117.64 118.26 -0.52 -1.70 119.68

欧元/日圆 133.14 133.87 -0.55 -8.03 144.77

美元/瑞郎 0.9234 0.9237 -0.03 -7.11 0.9941

英镑/美元 1.5079 1.5065 +0.09 -3.17 1.5573

美元/加元 1.2662 1.2616 +0.36 +8.99 1.1618

澳元/美元 0.7747 0.7758 -0.14 -5.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7250 0.7262 -0.17 -7.02 0.7797

欧元/瑞郎 1.0451 1.0454 -0.03 -13.10 1.2026

欧元/英镑 0.7504 0.7510 -0.08 -3.24 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3503 9.3674 -0.18 -1.25 9.4688

美元/挪威克朗 7.7879 7.8275 -0.51 +4.23 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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