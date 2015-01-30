表格：沪港通市场数据摘要--1月30日

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透香港1月30日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 111.84亿元人民币（已用14.0%） 99.85亿元人民币（已用5.0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 168,665,734 165,649,429 334,315,164 2 大秦铁路 130,947,509 183,991,054 314,938,562 3 贵州茅台 114,625,983 106,920,352 221,546,335 4 青岛海尔 110,584,414 62,031,944 172,616,359 5 中国人寿 19,031,687 72,456,460 91,488,147 6 伊利股份 67,221,472 22,303,631 89,525,104 7 上汽集团 26,093,344 53,583,178 79,676,522 8 中国太保 15,868,844 62,206,915 78,075,759 9 工商银行 38,010,845 39,637,692 77,648,537 10 中信证券 39,577,364 30,070,081 69,647,445 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 民生银行 245,661,295 4,397,115 250,058,410 2 中信证券 21,409,250 32,341,475 53,750,725 3 中国南车 30,312,970 12,235,770 42,548,740 4 海通证券 18,150,672 19,749,864 37,900,536 5 中国建材 31,283,460 - 31,283,460 6 上海电气 18,144,300 12,670,120 30,814,420 7 中国北车 16,368,390 14,314,080 30,682,470 8 汉能薄膜发电 20,442,160 6,774,200 27,216,360 9 大唐发电 22,639,540 3,747,160 26,386,700 10 中国铁建 20,234,595 3,494,775 23,729,370 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150130)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。