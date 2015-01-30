表格：沪港通市场数据摘要--1月30日

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高

日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。