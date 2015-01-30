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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 18:53 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月30日

路透香港1月30日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    111.84亿元人民币（已用14.0%）     99.85亿元人民币（已用5.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   168,665,734      165,649,429        334,315,164
   2    大秦铁路                   130,947,509      183,991,054        314,938,562
   3    贵州茅台                   114,625,983      106,920,352        221,546,335
   4    青岛海尔                   110,584,414       62,031,944        172,616,359
   5    中国人寿                    19,031,687       72,456,460         91,488,147
   6    伊利股份                    67,221,472       22,303,631         89,525,104
   7    上汽集团                    26,093,344       53,583,178         79,676,522
   8    中国太保                    15,868,844       62,206,915         78,075,759
   9    工商银行                    38,010,845       39,637,692         77,648,537
  10    中信证券                    39,577,364       30,070,081         69,647,445
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                      245,661,295       4,397,115      250,058,410
   2    中信证券                       21,409,250      32,341,475       53,750,725
   3    中国南车                       30,312,970      12,235,770       42,548,740
   4    海通证券                       18,150,672      19,749,864       37,900,536
   5    中国建材                       31,283,460               -       31,283,460
   6    上海电气                       18,144,300      12,670,120       30,814,420
   7    中国北车                       16,368,390      14,314,080       30,682,470
   8    汉能薄膜发电                   20,442,160       6,774,200       27,216,360
   9    大唐发电                       22,639,540       3,747,160       26,386,700
  10    中国铁建                       20,234,595       3,494,775       23,729,370
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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